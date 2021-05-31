فرنسا تبدأ اليوم تطعيم جميع مواطنيها ضد كورونا

المواطن - متابعة

تبدأ فرنسا، اليوم الاثنين، السماح لجميع السكان البالغين بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في مرحلة مهمة لتجنب طفرة وبائية جديدة.

فئات عمرية:

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم، التي توسعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر 2020.

وينبغي على الراغبين بتلقي اللقاح التحلي بالصبر؛ لأن الحجوزات التي انطلقت منذ 4 أيام، تحصل بشكل تدريجي على المنصات الإلكترونية الخاصة بالتلقيح، بحسب وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، موضحًا أن مواعيد جديدة ستُحدد كل يوم، بحسب قناة فرانس 24.

إقبال كبير:

وتتوقع دوكتوليب، المنصة الرئيسية لحجز مواعيد التطعيم في فرنسا، أن يكون الإقبال كبيرًا، لكنها حذرت من أنها لن تتمكن من الاستجابة لكافة طلبات التلقيح؛ نظرًا إلى أن عدد جرعات اللقاحات لا يزال محدودًا، خصوصًا فايرز وموديرنا.

وأوضحت المنصة أن 28 مليون شخص بالغ مؤهلون لتلقي اللقاح، وهم غير مطعّمين حتى الآن، مقابل معدّل 500 ألف موعد متاح كل يوم.

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