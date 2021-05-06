فرنسا تمنح الجنسية لمئات الأجانب لدورهم في مكافحة كورونا

المواطن- متابعة

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، إنه سيتم تجنيس أكثر من ألفي موظف أجنبي، نظير مساهمتهم في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، مارلين شيابا، أن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصرًا، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس نظير إظهارهم ارتباطهم بالأمة، ومساهمتهم بفعالية في مكافحة كوفيد-19.

وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا، بدلا من 5 أعوام، ويشمل الإجراء العاملين في قطاع الصحة، ومساعدي الحراسة، وعمال النظافة، ومقدمي الرعاية المنزلية، ومربيات الأطفال.

وكان قد قدّم أكثر من 8 آلاف شخص طلبات للاستفادة من الإجراء الاستثنائي، وفق مكتب وزيرة الدولة، الذي أوضح أنه جرت دراسة كلّ الطلبات بتمعّن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

انخفاض في الطلب على الجنسية الفرنسية

وحصل 61371 شخصا على الجنسية الفرنسية عام 2020، بتراجع قدره 20% عن العام السابق.

فيروس كورونا في فرنسا

ويُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا وصلت إلى 5,706,378 حالة، لتكون بذلك الدولة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وقد توفي 105,631 شخصًا، بينما تعافى 4,729,174 شخصاً.

وعلى الصعيد العالمي، وصلت أعداد الإصابة إلى 156,135,499 حالة، وتوفي 3,259,918 شخصاً، بينما تعافى 133,555,613شخصاً.

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