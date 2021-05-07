فرنسا تهدد بإجراءات عقابية صارمة ضد قادة لبنان

المواطن- متابعة

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إنه سيتم تكثيف الضغط على القادة اللبنانيين، قائلا إنهم ارتكبوا انتحارًا جماعيًا من خلال عدم تمكنهم من إخراج البلاد من أشد أزماتها.

وتابع لودريان للصحافيين خلال زيارته لبيروت: يجب على أن فرنسا تعمل على إخراج البلاد من المأزق السياسي بعد شهور من المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.

إجراءات عقابية صارمة

وقال إنه إذا استمر ذلك، فستكون هناك إجراءات عقابية صارمة، على مستوى فرنسا وربما الاتحاد الأوروبي، ضد المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون التقدم في المحادثات، لكن لودريان لم يكشف هوية الأشخاص المستهدفين.

وأضاف: ما يمكنني قوله هو أن فترة اختبار المساءلة بالنسبة لنا قد انتهت، لذلك قررنا تصعيد الضغط، متابعًا: لقد بدأنا في اتخاذ إجراءات تقييدية، وسيعلم المستهدفون بذلك.

فشل تشكيل حكومة مسؤولة عن الإصلاحات

ويُذكر أن فرنسا فشلت حتى الآن في إقناع الطبقة السياسية بالموافقة على تشكيل حكومة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي تحرير المساعدات المالية الدولية.

وأبلغ جان إيف لودريان، الخميس، الزعماء اللبنانيين أن صبر باريس بدأ ينفد بشأن هذه القضية.

والتقى رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسعد الحريري المكلف في أكتوبر الماضي لتشكيل حكومة جديدة، قائلًا في ختام هذه اللقاءات: أنا هنا لتفادي هذا الانتحار الجماعي الذي دبره البعض.

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