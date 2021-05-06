فلكية جدة: اختفاء جديد للبقع الشمسية لليوم الرابع على التوالي

المواطن - واس

رصدت الجمعية الفلكية بجدة صباح اليوم الخميس ولليوم الرابع على التوالي اختفاء البقع الشمسية ما جعل الشمس تبدو مثل كرة بلياردو برتقالية كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة، في إشارة إلى أن الدورة الشمسية الـ 25 الجديدة لاتزال تكافح لخروج الشمس من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة.

فترة هادئة:

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: ” تحدث هذه الفترة الهادئة بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة 25 أواخر العام الماضي 2020، وهو أمر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر بقع وتنشط ومن ثم تتلاشى “.

وأضاف “خلال الأشهر الماضية، زاد النشاط على الشمس بشكل مطرد، مما يشير إلى أننا انتقلنا إلى الدورة الشمسية الـ 25، ومن المتوقع أن تكون دورة ضعيفة إلى حد ما، بنفس قوة الدورة السابقة الـ 24، مسبوقة بحد أدنى طويل وعميق تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد في 2023 – 2026 م “.

النشاط الشمسي:

وأشار أبو زاهرة إلى أن مدى سرعة ارتفاع النشاط الشمسي هو مؤشر على مدى القوة التي ستكون عليه الدورة الشمسية، فعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة مطردة في نشاط البقع الشمسية هذا العام 2021، إلا أنها بطيئة.

يُشار إلى أنه على الرغم من اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، وتتشكل تلك الأضواء نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.

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