فنانون وإعلاميون يودعون سمير غانم بكلمات مؤثرة

المواطن - متابعة

نعى الإعلامي رامي رضوان، الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد فيما لا تزال زوجته دلال عبدالعزيز في حالة حرجة بعد انتقال عدوى كورونا لها.

كلمات مؤثرة في وداع فطوطة

وكتب رضوان في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا حبيبي.”

ورثى الفنان نبيل الحلفاوي زميله الراحل، قائلًا: “رحم الله سمير غانم أحد مصادر البهجة فنيًا وإنسانيًا وفارس الكوميديا الارتجالية في المسرح المصري”.

وكتب عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “صادق العزاء للزميلة العزيزة دلال عبدالعزيز وابنتينا دنيا وإيمي والإعلامي رامي رضوان والزميل حسن الرداد ولكل أسرته والأسرة الفنية ومحبيه”.

وتابع: “لم يكن يطيق (النكد) وهاهو قد شفي من كل مسبباته”.

وواست داليا عبدالرحيم علي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة البوابة نيوز المصرية عائلة الراحل، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمه الله تعالى الفنان سمير غانم خالص عزائنا للزميل العزيز رامي رضوان والصديق العزيز حسن الرداد في وفاه المغفور له بإذن الله والد زوجتيهما”.

وتوفي الفنان المصري سمير غانم بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أصيبت زوجته دلال عبدالعزيز.

نبذة عن سمير غانم

يذكر أن الفنان الراحل هو ممثل كوميدي مصري، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

اشتهر سمير غانم في بداية حياته بشخصية فطوطة التي ارتبطت بشهر رمضان من خلال برنامج يحمل اسم فوازير فطوطة.

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