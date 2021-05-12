فهد المولد يبدأ برنامجه العلاجي اليوم

المواطن - مروة نبيل

يبدأ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، اليوم الأربعاء، برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

فهد المولد يبدأ العلاج

وأشار الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فهد المولد سيبدأ اليوم برنامجه العلاجي في العيادة الطبية بالنادي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة الرائد الودية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الرائد وديًا، يوم السبت الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت تعرض فهد المولد لإصابة.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

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