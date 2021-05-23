فهد بن نافل لجماهير الهلال: تستحقون الذهب

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُزين مسيرته بالبطولة رقم 62.

فهد بن نافل يهنئ الجماهير الهلالية:

وقال فهد بن نافل: “أهلًا بالبطولة الثانية والستين.. الدوري الثاني على التوالي.. الرابع من آخر خمسة دوريات.. السابع عشر في تاريخ الهلال، مجدٌ جديد.. كتبه نجومكم في صفحات التاريخ مبروك جماهير الهلال الغالية.. تستحقون الذهب.. ويستحقكم”.

وواصل رئيس مجلس إدارة الزعيم رسالته إلى جمهور الأزرق، قائلًا: “يحيا الهلال- بعد توفيق الله- ثم بجماهير الهلال الغالية.. بتكاتفها.. ودعمها.. وتحفيزها.. شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم”.

واختتم فهد بن نافل حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شكرًا لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي”.

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

وانتهت مباراة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل جولة على نهاية المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 58 نقطة، ليتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، حيث إن الفارق بينه وبين الشباب أقرب منافسيه 4 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 47 نقطة.

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