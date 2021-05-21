فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا على الجسم

المواطن - الرياض

سلط استشاري أمراض قلب، الضوء على فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا بالنسبة إلى القلب والسكر.

فيديو | استشاري أمراض القلب لـ #برنامج_120: دراسة يابانية تثبت أن من يشرب 3 أكواب شاي في الأسبوع لديهم أمراض السكر والقلب أقل من غيرهم بنسة 20%#الإخبارية pic.twitter.com/vJr7GoQcCM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2021

دراسة يابانية:

وقال في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: إن دراسة يابانية حديثة تثبت أن من يشرب 3 أكواب شاي في الأسبوع لديهم أمراض السكر والقلب أقل من غيرهم بنسبة 20%.

وتابع: “أجريت الدراسة في اليابان على 5 آلاف شخص أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون 3 أكواب شاي أسبوعيًّا نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكر أقل بنسبة 20%”، موضحةً أن طريقة الاعتناء بالشاي وشربه في اليابان أدت إلى فائدة الشاي على القلب، إضافة إلى تقليل الإصابة بالسكر.

انتظام السكر:

ولفت إلى أن الشاي يؤدي إلى انتظام السكر بشرط أن يكون بدون سكر.

شارك الخبر







شارك الخبر