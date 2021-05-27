فوائد غير متوقعة عند تناول كوب من الحليب يوميًا

المواطن- متابعة

يمكن أن يقلل تناول كوب واحد من الحليب يوميًا بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب ما كشفت دراسة عمل عليها باحثون من قال جامعة ريدينغ وراجعت بيانات مليون شخص بريطاني وأمريكي.

فوائد تناول الحليب يوميًا

ووجد الباحثون أيضًا أن من يشربون الحليب يوميًا لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول الضار الذي يؤدي إلى انسداد الشرايين والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وبحسب الدراسة فقد انخفض أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لديهم بنسبة 14% بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال المعد الرئيسي للدراسة من جامعة ريدينغ، فيمال كاراني إنه تم تطبيق مراجعة المعلومات الصحية لمليوني بريطاني وأميركي، متابعًا: وجدنا أن المشاركين الذين يتناولون كميات أكبر من الحليب، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى لكن في الوقت نفسه كان لديهم مستويات أقل من الدهون ومن الكوليسترول الضار.

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