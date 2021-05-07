فوتوجي منصة سعودية لتبادل اللقطات والصور

المواطن - الرياض

أطلق المخرج فيصل العتيبي منصته الإلكترونية فوتوجي، والتي ستساهم في صناعة المحتوى المرئي في الأفلام والتصميم الذي يمثل جزءًا مهمًّا في إظهار مختلف الثقافات والحضارات، حيث توفر المنصة لقطات ومحتوى مرئيًّا بهوية سعودية وعربية حقيقية وذات جودة عالية وتراخيص استخدام قانونية.

آلاف اللقطات والصور:

ويحتوي الموقع على عشرات الآلاف من الفيديوهات والصور التي تغطي جميع المجالات، حيث تقدم “فوتوجي” الفرصة لصناع المحتوى المصورين للاستفادة من إبداعهم وتحقيق عائد مادي بنشر وبيع أعمالهم من خلال التسجيل في الموقع كمساهم.

مكتبة فوتوجي:

ويأمل العتيبي في أن تكون “فوتوجي” مكتبة ضخمة تساعد في نشر الثقافة السعودية والعربية الأصيلة والمتنوعة للاستفادة من الموقع زيارة الرابط هنا.

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