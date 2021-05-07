فياريال يتجاوز آرسنال ويصل لـ نهائي اليورباليغ

المواطن - محمد سمعه

تجاوز فريق فياريال الإسباني، عقبة نادي آرسنال الإنجليزي ليعبر إلى نهائي الدوري الأوروبي “اليورباليغ” وذلك بعد تعادله مع الجانرز في إياب دور نصف النهائي بدون أهداف، مستفيدًا من فوزه بـ مباراة الذهاب.

بداية هجومية قوية لـ فياريال

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل فريق فياريال خلال أول 5 دقائق، حيث حاول تشوكويزي لاعب فياريال إحراز الهدف الأول في شباك الجانرز، ولكن دون جدوى، في ظل تألق الحارس الألماني بيرند لينو حارس مرمى الفريق اللندني.

واستمر ضغط فريق فياريال الهجومي لكن الحارس بيرند لينو كان متألقًا وحافظ على نظافة شباك الجانرز.

وفشل الجابوني بيير أوباميانج في إحراز الهدف الأول لـ آرسنال وذلك بعدما ارتدت كرته من القائم البعيد بالدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلى عكس الشوط الأول، دخل الجانرز المباراة ضاغطًا بكل قوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول حيث كان يكفي الجانرز الفوز بهدف دون رد للعبور إلى نهائي ” اليورباليغ”.

القائم عائق أمام آرسنال

وأهدر نيكولاس بيبي اللاعب الإيفواري فرصة إحراز الهدف الأول للفريق اللندني بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.

ورغم كثافة هجمات نادي آرسنال، لكن الفريق اللندني لم يتمكن من اختراق دفاعات فريق فياريال، كذلك جاءت فرصة ثانية لـ أوباميانج لإحراز هدف للجانرز، ولكنها ارتطمت بالقائم.

ولم تتغير نتيجة المباراة ليصعد فياريال لـ نهائي الدوري الأوروبي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا في إسبانيا بنتيجة هدفين لهدف.

سيواجه فياريال، فريق مانشستر يونايتد بـ المباراة النهائية لـ اليورباليغ يوم 26 مايو الجاري.

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