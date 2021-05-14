فيروس كورونا يصيب 161 مليونًا ويقتل 3.3 مليون حول العالم

المواطن - متابعة

تسبب فيروس كورونا في وفاة 3,346,813 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية الجمعة الساعة 10,00 صباحًا بتوقيت غرينيتش.

إصابات كورونا حول العالم

وبحسب فرانس برس تأكدت إصابة أكثر من 161,081,960 شخصًا بالمرض منذ بداية الوباء. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

توزيع لقاح كورونا عالميًا

يأتي هذا فيما تكافح منظمة الصحة العالمية من أجل توزيع عادل للقاحات حول العالم حيث قالت المنظمة إن البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل التي تضم أكثر من نصف سكان العالم تمتلك 17% فقط من لقاحات فيروس كورونا، بينما تمتلك البلدان الأغنى 83%.

وكشف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، عن هذه البيانات خلال المنتدى العالمي للبحث والابتكار، الخميس، مؤكدًا أن المنظمة تبذل كل ما في وسعها لمعالجة عدم المساواة من خلال منظومة COVAX والمبادرات العالمية الأخرى.

وقال غبريسوس إنه يتعين على المجتمع الدولي توسيع التعاون في مكافحة الوباء «بمشاركة مختلف الشركاء والجمعيات العلمية».

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