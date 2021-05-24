فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا

المواطن - الرياض

أشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية بدور جامعة الحدود الشمالية والتطورات التي تشهدها وما تحقق من إستراتيجيات ونجاح للعملية التعليمية عن بُعد والحفاظ على جودتها خلال جائحة كورونا التي أسهمت في إكمال مسيرة التعليم بأساليب جديدة وملائمة للظروف والمعطيات.

أداء جامعة الحدود الشمالية

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، للمعايدة لتهنئة سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك وعرض خطة الفصل الصيفي للتعليم وخدمة المجتمع والخطة الإستراتيجية للجامعة.

وأكد سموه أن الجامعة منارة علم ومعرفة لطلابها ولمحيطها لما تسهم به من تنمية معارف ومهارات وكفاءات طلبتها العلمية والعملية، ولما تقدمه من مساهمات في تنمية المنطقة من خلال الشراكات الفاعلة والمثمرة المفيدة، في إطار توجيهات القيادة التي وفرت الإمكانات كافة لتطوير التعليم.

استغلال فصل الصيف

ودعا سموه لاستثمار فصل الصيف لتمكين طلاب الجامعة وأبناء المنطقة من أسباب التزود بالمعارف والمهارات الملائمة للعصر بالاسترشاد بما تقدمه الجامعات المحلية والدولية العريقة في أوقات الإجازات والفراغ، سائلًا الله التوفيق والسداد للجميع.

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