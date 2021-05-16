قائمة المختبرات المرخصة لإصدار شهادات كورونا لأغراض السفر للخارج

المواطن - الرياض

بالتزامن مع دخول قرار السماح للمواطنين بالسفر للخارج جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة الحصول على الشهادات والفحوصات من المختبرات المرخصة للقيام بهذه الفحوصات والتحاليل.

المختبرات المرخصة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن المختبرات المرخصة لإصدار شهادات لأغراض السفر للخارج معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال برقم 937.

الاستعلام عن المختبرات المرخصة

ويمكن معرفة أسماء وعناوين المختبرات من خلال الدخول على موقع هيئة الصحة العامة ثم الدخول إلى قسم الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا ومن ثم الدخول إلى قائمة المختبرات الخاصة واستعراض المختبرات بحسب المنطقة والعنوان.

كما أشارت الصحة في وقت سابق إلى أن الشهادة الصادرة من هذه المختبرات تعتبر صالحة في جميع منافذ المملكة (البرية، الجوية، البحرية).

الفئات المسموح لها السفر للخارج

وتشمل الفئات المسموح لها بالسفر خارج البلاد اعتبارًا من يوم غد الاثنين كلًا من:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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