قدوم سعد بقير يؤدي لرحيل لاعبين بـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الهلال يفكر في التحرك لضم اللاعب التونسي سعد بقير لاعب وسط نادي أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل رغبة أزرق العاصمة في تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات استعدادًا للموسم الجديد.

سعد بقير يلعب في مركزين

ويستطيع بقير اللعب كجناح وكخط وسط مهاجم، مما يعني أنه في حال رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو أو البيروفي أندري كاريلو فإن الهلال قد نجح في إيجاد البديل المناسب.

وكان اسم جيوفنكو ارتبط بالانتقال للدوري الإيطالي، كذلك اسم ارتبط كاريلو بالانتقال لأحد أندية أمريكا الجنوبية.

ولن يكتف الهلال بضم سعد بقير، بل سيتحرك الأزرق كذلك لضم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم فريق جوانجزو إيفر جراند الصيني بـ فترة الانتقالات الصيفية.

أبها يحدد شرطه لرحيل بقير

وكان فريق أبها حدد شرطه وذلك للتفريط في اللاعب التونسي بعد نهاية الموسم الحالي.

ويريد أبها الحصول على 8 ملايين ريال من الهلال أو الشباب للسماح لـ سعد بقير بالرحيل، خاصة أن اللاعب التونسي مرتبط بعقد مع نادي أبها حتى عام 2022 بحسب “الشرق الأوسط”.

وكان بقير انضم لنادي أبها في عام 2019 قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي، كما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا مع فريق الترجي في عام 2018 على حساب الأهلي المصري.

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