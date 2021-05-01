قرارات منتظرة بعد ترتيب مجموعة الهلال

المواطن - محمد سمعه

من المتوقع خلال الفترة المقبلة، اتخاذ مجلس إدارة نادي الهلال عدة قرارات لتهدئة جماهير الأزرق، بعد ترتيب مجموعة الهلال بـ دوري أبطال آسيا.

الخسارة من شباب الأهلي تُحدد ترتيب مجموعة الهلال

وكان الحظ ساهم في تأهل الهلال إلى دور الـ16، وذلك بعد تعادل الأهلي مع الدحيل القطري بهدف لكل فريق بالجولة السادسة، وذلك على الرغم من خسارة الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بثنائية دون رد بالجولة السادسة من دور المجموعات، ليتأهل استقلال دوشنبه متصدرًا برصيد 10 نقاط يليه الهلال ثانيًا برصيد 10 نقاط، حيث حسم فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة الصدارة لـ مصلحة استقلال دوشنبه.

القرارات المنتظرة

أول القرارات التي ستتم هي إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي قبل نهاية الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على استحقاقات مهمة مثل المباريات المتبقية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك الإعداد للموسم الجديد استعدادًا لاستكمال المشوار في دوري الأبطال الآسيوي.

كذلك وبعد نهاية مباريات مجموعة الهلال، ستبدأ الإدارة الهلالية، تحديد العناصر الراحلة عن صفوف الفريق وسيكون أبرزهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز والأرجنتيني لوسيانو فيتو والكولومبي جوستافو كويلار مع تحديد الصفقات البديلة.

وكان الجمهور الهلالي طلب كذلك، رحيل الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف عن الزعيم، بسبب أخطائه المتكررة.

وبوقت سابق، قال الإعلامي عبدالله الحنيان الصحفي بـ صحيفة ” الرياضية” عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة فهد بن نافل ناقشت ملف التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس للعودة لتدريب الأزرق، وأضاف بأنها لم تستقر حتى الآن على قرار مفاوضته.

وأشار الحنيان إلى رغبة الأزرق، في ضم اللاعب المالي موسى ماريجا بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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