قرار الوحدة يُصعب مهمة النصر

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة صعبة ومهمة ضد نادي الوحدة بعد غد الثلاثاء.

وتُقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفوز يُدخل النصر للمربع الذهبي

ويحتاج العالمي إلى الفوز على الوحدة مع خسارة التعاون من الهلال، لاحتلال المركز الرابع في جدول الترتيب، والاقتراب من مقعد آسيوي مؤهل لـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي الوحدة قررت رصد مبلغ 30 ألف ريال لكل لاعب بالفريق بحسب “عكاظ”، وذلك في حال الفوز على العالمي، كما أن فرسان مكة بحاجة إلى الفوز وذلك للابتعاد عن خطر الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

الوحدة يرغب في البقاء

المهمة ستكون صعبة أمام البرازيلي مانو مينيز مدرب نادي النصر، وجميع اللاعبين حيث ستشهد المباراة ندية بين الفريقين، كون أصفر العاصمة يطمح لإنهاء الموسم ضمن أول 4 مراكز، بينما يرغب الوحدة في البقاء بين الكبار بـ دوري المحترفين.

يذكر أن اليوناني جيورجوس دونيس مدرب الوحدة، رفض منح اللاعبين راحة عقب التعادل مع ضمك بنتيجة (1-1)، في الجولة 28 من دوري المحترفين، من أجل التحضير لموقعة النصر، في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الوحدة في جدول الدوري.

شارك الخبر







شارك الخبر