قرار من وزير داخلية الكويت بشأن الوافدين

المواطن - متابعة

أصدر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، قرارًا بمنح مهلة إنسانية جديدة لمخالفي قانون الإقامة قريبًا جدًّا؛ ليتسنى لهم تعديل وضعهم القانوني في البلاد.

مهلة إنسانية جديدة:

وذكر العلي أنه بسبب الأزمة الصحية، ومن منطلق إنساني، وفي ظل إغلاق معظم المطارات، سيتم منح مهلة جديدة لمخالفي قانون الإقامة من خلال دفع غراماتهم المالية وتسوية وضعهم بشكل رسمي في البلاد، وفقًا لصحيفة “الرأي” الكويتية.

كما دعا الوزير الكويتي إلى الاستفادة من هذه المهلة التي سيتم منحها مجددًا، بعد انتهاء المهلة السابقة يوم السبت الماضي.

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