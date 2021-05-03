قرار ناري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

المواطن - محمد سمعه

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري المؤقت، قرارًا ناريًا، وذلك بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

وقررت اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك عقد اجتماع طارئ لمناقشة العديد من التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية بحق النادي خلال العديد من الملفات.

وكان الزمالك أبدى امتعاضه من عدم التزام الاتحاد المصري لكرة القدم باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد عام 1999 التي تستوجب اعتبار الزمالك فائزًا بالبطولة، بعد مباراته الأخيرة مع الأهلي التي انتهت بفوز الأخير بثنائية لهدف، لكن الزمالك طالب اعتباره فائزًا بالدوري كون فارق الأهداف لصالحه.

اعتراض على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

وبعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز، اعترض الزمالك أيضًا على تعيين الحكم جهاد جريشة، حيث وصفه الزمالك بأنه حكم له مواقف سيئة ومعادية تجاه الزمالك بالفترة الماضية.

كذلك اعترض الزمالك على الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد معاقبة الأخير للزمالك بإلغاء مباراة الأهلي ومنح نقاطها للمارد الأحمر، رغم أن الزمالك أكد على إخلائه للمدرجات من أي حضور جماهيري.

وأيضًا اعترض الزمالك على الاتحاد المصري لكرة اليد، بسبب منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للنادي الأهلي بالموسم الماضي دون أي سند قانوني، مما جعل الزمالك يعتبره إهدار فرصة من أجل التنافس الشريف على اللقب.

الزمالك يصعد إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة

وقرر الزمالك بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، تقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بـ مصر للتحقيق في تلك الوقائع كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص.

كما طلب الزمالك، التأكيد على وجوب التحقيق بتلك الوقائع وإعلان النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات بتلك الألعاب وأكد النادي على أن لجنته القانونية سوف تباشر اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك.

وبعد التعادل مع بيراميدز، أصبح رصيد الزمالك 41 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد بيراميدز 31 نقطة في المركز الثالث.

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