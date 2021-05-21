قرار هام من مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، قرارًا وذلك قبل مواجهة نادي الوحدة، الثلاثاء المقبل، بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لا راحة في النصر:

ورفض مانو منح لاعبي العالمي الراحة، مساء اليوم الجمعة، مطالبًا اللاعبين بالتركيز من أجل الفوز على الوحدة، والدخول في المربع الذهبي.

ويحتاج العالمي للفوز على فريق الوحدة، يوم الثلاثاء المقبل، مع تعثر الاتحاد أمام العين من أجل تجدد آمال العالمي في الوصول لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الخامس بـ جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 45 نقطة.

ومنذ قدوم المدرب مانو مينيز، وحقق العالمي العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها التأهل لدور ثمن النهائي بـ دوري أبطال آسيا بجانب الوصول للمركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان.

مواجهتان ناريتان للعالمي بنهاية الموسم:

يذكر أن أصفر العاصمة، سيواجه فريقي الوحدة والاتحاد بآخر جولتين في دوري المحترفين للموسم الحالي.

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