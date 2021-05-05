قصة برقية الشيخ الشعراوي إلى الملك سعود لمنع نقل مقام إبراهيم

المواطن - الرياض

استذكرت مؤسسة الملك سعود الوقفية قصة البرقية التي أرسلها الداعية المصري الراحل الشيخ الشعراوي إلى الملك سعود – رحمه الله – بخصوص نقل مقام إبراهيم من مكانه خلال توسعة الحرم المكي الشريف عام 1954.

وقال المؤسسة إن الشيخ الشعراوي أرسل برقية مكونة من 5 صفحات إلى الملك سعود، ساق فيها العديد من الأدلة والأسباب التي تدعو إلى عدم جواز نقل المقام من مكانه مشيرة إلى استجابة الملك سعود لهذا الرأي والإبقاء على المقام في الموضع الذي وضعه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، وثّقت في وقت سابق أهم المكانز الإسلامية والأثرية بالمسجد الحرام، بالتقاط (١٠٥٠) صورة لـ الحجر الأسود، وكذلك مقام إبراهيم – عليه السلام-، تم تصويرها باستخدام الفوكس ستاك بانوراما، وتظهر الصور بوضوح (٤٩) ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة (١٦٠) جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزري لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.

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