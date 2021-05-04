قصة سعيد غراب وإثارة انتقاله من الاتحاد للنصر

المواطن - مروة نبيل

يُعد سعيد غراب واحدًا من أساطير كرة القدم السعودية، ومن أبرز اللاعبين على مدار التاريخ؛ نظرًا لما قدمه في الملاعب طوال مسيرته.

سعيد غراب صاحب مهارات خاصة:

ولد سعيد مذكور الغامدي الشهير بـ”سعيد غراب”، 18 يناير عام 1942 في الباحة، ويُعتبر من أفضل اللاعبين عبر التاريخ؛ نظرًا لمهارته المميزة وتسديداته القوية، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على إحراز الأهداف بكلتا القدمين والرأس.

وانتقل بعد ذلك إلى جدة، ونشأ وترعرع فيها، ليبدأ مشواره مع الكرة في فريق أشبال نادي الأهلي الثغر سابقًا، ثم انضم إلى صفوف الاتحاد ومنه إلى النصر، قبل أن يعود إلى جدة مجددًا؛ ويلعب في صفوف القطبين.

وقام سعيد غراب بالتنقل بين العديد من الأندية بسبب طبيعة عمله في وزارة الدفاع والطيران، وهو الأمر الذي تسبب في رحيله عن الاتحاد، والانضمام إلى النصر لانتقاله إلى العاصمة الرياض.

وخطف غراب الأنظار بموهبته الكبيرة، ما دفع الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز لتسميته سعيد عقاب، حيث وصفه بأنه ثروة كبيرة من البترول في إشارة لمهارته النادرة، ولقبه الإعلاميون بـ”الدكتور والمهندس”.

قصة مثيرة وراء انضمامه إلى النصر:

وتسببت ظروف عمل غراب في حصول النصر على أفضل لاعب كرة قدم في السعودية خلال هذه الفترة، ليكون من أبرز لاعبيه في خط الهجوم، إلا أنه لم يلعب في صفوفه سوى 6 أشهر، وتم استدعائه إلى المنتخب السعودي للمشاركة في دورة الخليج الأولى.

وجاءت نتائج المنتخب السعودي في الدورة التي أُقيمت بالبحرين مخيبة للآمال، الأمر الذي تسبب في إيقاف وشطب العديد من اللاعبين، وبعد رفع عقوبة الشطب عن سعيد غراب أصبح لاعبًا حرًّا، لينضم إلى الأهلي ويُساهم في تتويجه بأكثر من لقب كأس الملك، واختتم مسيرته في بيته القديم نادي الاتحاد.

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