قصة شهيرة وراء استبعاد الشيحان من مونديال 2002

المواطن - محمد سمعه

عبدالله الشيحان واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ نادي الشباب والمنتخب السعودي، له قصة شهيرة سردها وكانت السبب وراء استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الذي خاض مباريات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وكان الشيحان وقتها هداف تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2002، وأشار إلى أنه كان متواجدًا في قائمة المنتخب السعودي الذي خاض مباريات ودية في اليابان قبل خوض غمار البطولة.

عبدالله الشيحان يسرد القصة

ولكن تفاجأ الشيحان بأن اسمه غير موجود في قائمة الأخضر المونديالية، ليعلق قائلًا خلال حديث له ببرنامج ” وينك” المذاع على قناة روتانا خليجية: ” لاعبون كبار أصحاب أسماء كبيرة ومن أندية جماهيرية كانوا سببًا وراء استبعادي من المشاركة بمونديال 2002″.

صدمة بسبب الاستبعاد

وأضاف الشيحان: “كنت وقتها هداف تصفيات آسيا وتفاجأت من عدم انضمامي، هناك لاعبون كبار أثروا على اختيارات المدرب ناصر الجوهر، ووقتها ارتضيت القرار، وعدت من اليابان إلى الرياض”.

وتابع عبدالله الشيحان: ” بعد عودتي قررت الانضمام لفريق الرفاع البحريني، ويوم مباراة المنتخب السعودي ضد ألمانيا في مونديال 2002، كنت ألعب مباراة مع الرفاع في نهائي كأس الأمير في البحرين، وفزت بالبطولة، الجميع قال لي إن مكانك في اليابان وليس في البحرين، ولكنه النصيب”.

يذكر أن عبدالله الشيحان سبق له اللعب في الهلال والشباب والرائد والشعلة ونادي الجبلين.

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