قصة فيلم أحمد نوتردام ورسالة من رامز جلال

المواطن - متابعة

وجه الفنان رامز جلال الشكر لجمهوره بعد تصدر فيلمه الجديد أحمد نوتردام إيرادات دور العرض السينمائية منذ بدء عرضه أول أيام عيد الفطر، إذ تجاوزت 1.5 مليون جنيه أول أيام العيد.

تصدر الإيرادات:

وكتب جلال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “الحمد لله يارب كملها بالستر.. وعلى خير فيلم أحمد نوتردام يتصدر إيرادات السينما في العيد.. شكرًا أجدع جمهور”.

وكشف رامز جلال عن كواليس تصوير فيلمه ونشر صورًا تجمعه بالفنان حمدي الميرغني خلال تصوير الفيلم.

فيلم أحمد نوترادام بطولة رامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

قصة الفيلم:

ويجسد رامز جلال شخصية صحفي حوادث، وتنتشر حوله عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية “أحدب نوتردام” بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.

ويفكر رامز في جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدي دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، في إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام، ومن ثم يبدأ السفاح في البحث عنه، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفي على سبب قتل السفاح للسيدات في منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة في حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.

شارك الخبر







شارك الخبر