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قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب

قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب

2021/05/29
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قنصلية السعودية في لوس انجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل لهذا السبب
المواطن - الرياض

أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس انجلوس بأنها ستغلق أبوابها الاثنين المقبل الموافق 31/5/2021 وذلك لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

إغلاق القنصلية

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “نود التنويه بأن القنصلية ستكون مغلقة يوم الاثنين ٣١ مايو ٢٠٢١م لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

استئناف العمل

وأضافت “يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١م . وعليه نرجو التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية”.


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