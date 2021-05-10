قوات الاحتلال الإسرائيلية تصادر مفاتيح المسجد الأقصى

المواطن- متابعة

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلية مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، وذلك مع تجدد المواجهات داخل ساحات المسجد والتي تم فيها استخدام القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

القوات الإسرائيلية تمنع الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين

وبحسب وكالة روسيا اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 2015 إصابة، اليوم الاثنين، خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات.

ويسود التوتر في المسجد، منذ ساعات فجر اليوم، تزامناً مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات اليوم في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، ورغم أنه لا يزال هناك مصابون داخل الأقصى إلا أن القوات الإسرائيلية تمنع الطواقم الطبية من إخراجهم، بحسب موقع سكاي نيوز.

ساحة حرب

وقال رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، إن الوضع في القدس الآن خطير جدا، متابعًا: حوَّل الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب.

ويُذكر أن المواجهات كانت قد تجددت اليوم، بعد أن تصدى مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى يوم توحيد القدس، أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأقصى الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح، أشعل فتيلها بحسب الشرطة الإسرائيلية إلقاء شبان فلسطينيين حجارة وزجاجات فارغة على عناصرها، في حين اتّهم شبّان فلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية بأنّها هي من بادر إلى الاعتداء على مجموعة منهم عند مدخل الأقصى.

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