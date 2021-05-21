كاريلي للاتحاديين: يريدونني في البرازيل !

المواطن - محمد سمعه

كشف البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، آخر مستجدات تجديد عقده مع العميد بالفترة المقبلة.

وكان العميد نجح في الفوز على أبها بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد لم يجدد لـ كاريلي بعد

وتحدث مدرب الاتحاد للقناة الرياضية السعودية قائلًا: ” لدي اتصالات مع وكلاء أعمال لي بـ البرازيل، لأن هناك عروضًا لي، وتحدثت مع إدارة الاتحاد في 3 اجتماعات وحتى الآن لم أجدد العقد”.

وأضاف كاريلي: “سأركز على المباريات المتبقية لأنهي الموسم بشكل جيد، وأداء الفريق تحسن بشكل كبير عن الموسم الماضي”.

بريجوفيتش مستمر بالعميد

وبوقت سابق، كان الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد أكد على أنه باق ومستمر مع فريقه لمدة موسمين، حتى نهاية عقدة، مضيفًا أنه من الوارد للمهاجم أن يتعرض لفترة من عدم التوفيق التهديفي، ومشيرًا إلى سعيه الدائم لتقديم الأفضل للعميد بالمباريات.

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