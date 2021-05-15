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كاكو يُعزز تقدم التعاون بهدف ثانٍ

كاكو يُعزز تقدم التعاون بهدف ثانٍ

2021/05/15
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كاكو يُعزز تقدم التعاون بهدف ثانٍ كاكو
المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، أليخاندرو روميرو، الشهير بـ كاكو في تسجيل الهدف الثاني ضد الرائد عند الدقيقة 47.

كاكو يهز الشباك

وضغط كاكو على حارس مرمى الرائد، عز الدين دوخة واستغل تمريرة خاطئة منه، ليحصل على الكرة ويسددها بقوة ويهز الشباك بالهدف الثاني.

وكان الشوط الأول من مباراة الرائد ضد التعاون قد انتهى بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد، سجله سميحان النابت في الثواني الأخيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

الرائد ضد التعاون

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد التعاون الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.


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