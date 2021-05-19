كريم بنزيما مستمر مع ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما في طريقه لتمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ليستمر في صفوفه لفترة أطول.

كريم بنزيما مستمر

وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، ولكن يسعى مسؤولو المرينغي للإبقاء عليه.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو: “وتستمر لحظة كريم بنزيما الساحرة، يخطط نادي ريال مدريد لمنحه عقدًا جديدًا حتى يونيو عام 2023 في الأسابيع المقبلة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا داعي للاستعجال، العلاقة بين الطرفين رائعة، ريال مدريد سيناقش العرض مع بنزيما في اللحظة المناسبة، لأنهم سعداء جدًا معه”.

ويُقدم بنزيما مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 هدفًا، خلف نجم برشلونة، ليونيل ميسي، ومهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز.

بنزيما يعود إلى منتخب فرنسا

وغاب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في السنوات الماضية، وتحديدًا منذ تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا عام 2015، قبل أن يعلن المدير الفني ديديه ديشامب عن استدعائه رسميًا بالأمس.

وسيتواجد بنزيما في قائمة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وكشف ديشامب عن كواليس عودته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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