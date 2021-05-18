كعكي يتكفل بسفر رابطة الاتحاد إلى أبها

المواطن - مروة نبيل

يسعى نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي لدعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد نظيره أبها بطريقته الخاصة.

كعكي يتكفل بسفر رابطة الاتحاد

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تكفل نائب رئيس الاتحاد أحمد كعكي بسفر رابطة الفريق بقيادة العندليب “صالح القرني” إلى أبها لمساندة الفريق في لقاء أبها الخميس المقبل”.

وتشهد الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عودة الجماهير إلى المدرجات بما لا يزيد عن 40% من سعة الملاعب أو المنشآت الرياضية، وذلك بعد شهور من الغياب بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لتحقيق الفوز بعد تعثره بالتعادل ضد ضمك.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، بالتساوي مع التعاون الثالث، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر