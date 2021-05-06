كلمات تطيح بمليارات الدولارات من وول ستريت!

المواطن - متابعة

شكلت كلمات قليلة صرّحت بها وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، محركًا قلب الأسواق رأسًا على عقب، فرأينا المؤشرات تتكبد خسائر قوية تركزت على أسهم التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

ماذا قالت الوزيرة؟

ولكن ما الذي قالته وزيرة الخزانة الأمريكية على وجه التحديد حتى انقلبت الأمور بشكل جذري؟

وتعرضت الأسواق الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء لموجة بيع عنيفة تركزت على أسهم التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وذلك في أعقاب تصريحات جانيت يلين، التي قالت فيها: إن معدلات الفائدة قد تشهد ارتفاعا لكبح جماح تسارع النمو الاقتصادي مع حزم التحفيز المالي القوية.

غير أنها عادت في وقت لاحق وعدلت من تصريحاتها قائلة: إن الأمر ليس توقعًا أو توصية، موضحةً أنها لا تتوقع حدوث تسارع للتضخم في الولايات المتحدة، لكنها ترى أنه في حال حدوث ذلك فإن الفيدرالي يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع.

شارك الخبر







شارك الخبر