كل ما تود معرفته عن زود أجيال الادخاري بـ بنك التنمية الاجتماعية

المواطن - الرياض

سلط بنك التنمية الاجتماعية الضوء على ماهية ومزايا وطريقة وخطوات وآلية التسجيل في برنامج زود أجيال الادخاري.

خطوات التسجيل:

ونشر البنك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنفوجراف يوضح خطوات التسجيل في البرنامج، موضحًا أنها: “فرصة لتشجيع أبنائنا على ثقافة الادخار وزيادة وعيهم بالإدارة المالية بطريقة ممتعة وميسرة من خلال منتج زود الأجيال الادخاري”.

ولفت إلى أن تطبيق زود الأجيال الادخاري هو حصالة ذكية مبتكرة موجهة للأبناء تمكنهم من إدارة مصروفهم والتخطيط المالي من خلال فتح حساب برنامج زود أجيال الادخاري في بنك الرياض وتحميل التطبيق مع إشراف الوالدين.

مزايا الاشتراك في زود أجيال الادخاري:

وكشف بنك التنمية عن مزايا ومنافع الاشتراك في برنامج زود أجيال الادخاري وتتمثل هذه المزايا في التالي:

– تعليم الأبناء طرق إدارة الأموال والتخطيط المالي.

– إدارة المدخرات باستخدام التكنولوجيا المالية.

– إشراف من قبل الوالدين والاطلاع على حسابات ومدخرات أطفالهم في أي وقت.

– فرصة لربح شهرية وربع سنوية من بنك التنمية الاجتماعية.

– عدم وجود رسوم إدارية.

– يساعد أولياء الأمور في متابعة أطفالهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الادخارية من خلال إيداع المبالغ إلكترونيًّا.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا.

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