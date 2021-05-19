كوزمين كونترا: لم أتلق أي عرض من الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

حسم المدير الفني الروماني كوزمين كونترا الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن تفاوضه مع نادي الاتحاد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

كوزمين كونترا ينفي التفاوض مع الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توصلت لاتفاق مع كوزمين كونترا لتدريب الفريق في الموسم المقبل، خلفًا للمدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

ورد كونترا على هذه الأنباء خلال تصريحاته لصحيفة Sport Ro الرومانية، قائلًا: “هذا ليس صحيحًا، ولا أعرف من أين أتت هذه المعلومات، أنا متأكد من أنني لم أتوصل إلى أي اتفاق مع أي شخص، إنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن الاتحاد”.

ولا يتولى كوزمين كونترا تدريب أي فريق حاليًا منذ رحيله عن دينامو الذي قاده خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2020، كما درب العديد من الفرق في مسيرته، ومنها؛ بولي تيميسوارا، فوينلابرادا، بترولول، خيتافي، جوانزو سيتي وألكوركون.

كاريلي يقترب من الرحيل

وينتهي عقد فابيو كاريلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنهاية الشهر الحالي، ولا توجد أي مؤشرات بشأن التجديد حتى الآن، خاصة بعد تعرضه لهجوم مؤخرًا بسبب إضاعته لنقاط سهلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الاتحاد لمواجهة أبها، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لتحقيق الفوز بعد تعثره بالتعادل ضد ضمك، وتراجعه إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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