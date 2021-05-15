كويفا يتقدم والوحدة يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم فريق الفتح، البيروفي كريستيان كويفا في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، إلا أن فرسان مكة تمكن من تسجيل التعادل سريعًا.

الفتح يتقدم والوحدة يتعادل

ولعب مراد باتنا كرة ثابتة ليقابلها كويفا بتسديدة أرضية قوية ويهز شباك فرسان مكة عند الدقيقة 37، إلا أن تقدم الفتح لم يستمر طويلًا، حيث نجح أيمن الخليف في التعادل بعد دقيقتين فقط من تسديدة جانبية مميزة.

وكان فرسان مكة قد نجح في التقدم عند الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه ديمتري بيتراتوس من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز المغربي باتنا التعادل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الوحدة الآن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ15 وقبل الأخير بـ27 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر