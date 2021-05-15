كيفية فقدان 45 كغم خلال عام عن تجربة 

المواطن- متابعة

قالت السيدة البريطانية، لويزا مايسون، إنها نجحت في فقدان 45 كغم من وزنها خلال عام واحد، وذلك على الرغم من أنها تعاني من الشلل الدماغي، وهو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الحركة، الأمر الذي منعها من القيام بأي نشاط بدني.

وتابعت مايسون، 38 عامًا، أنها كانت تعاني دائما من زيادة في وزنها، منذ أن شخص الأطباء إصابتها بالشلل الدماغي في فترة الطفولة، وبسبب ذلك لم تكن قادرة على القيام بأي نشاط بدني حتى أصبح وزنها بعد أن أنجبت طفلها 110 كلغم.

وبالإضافة إلى هذا، أدمنت مايسون الوجبات السريعة والكحول، ما أثر سلبا في حالتها، ولكن بعد أن تعرضت في يناير عام 2020 إلى موقف محرج في أحد متاجر الملابس، عندما اعتقد البائع أنها حامل بسبب بدانتها، قررت تخفيض وزنها.

نصائح فقدان الوزن

وبناء على نصائح معارفها، اتبعت حمية غذائية تتضمن الحساء والكوكتيلات ومأكولات الطاقة، وتخلت تمامًا عن الطعام الاعتيادي.

واتبعت مايسون حمية السعرات الحرارية المنخفضة، ونصحها الأصدقاء بعدم ممارسة أي نشاط بدني، ومع أنها واجهت صعوبات كبيرة في بداية المسيرة، إلا أنها بعد فترة قصيرة اعتادت على نمط حياتها الجديد، حيث وصل وزنها الحالي إلى نحو 65 كلغم فقط.

وكان الخبراء بعد مضي تسعة أشهر لاتباعها هذه الحمية الغذائية، قد نصحوها بالعودة تدريجيا إلى النظام الصحي الغذائي المعتاد، ومع ذلك فقد واظبت السيدة البريطانية على تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تمامًا مثل المعكرونة والخبز والبطاطا.

وأكدت مايسون أنها بعد حصولها على هذه النتيجة اكتسبت الثقة بالنفس وأصبحت تستمتع بالحياة، بحسب موقع روسيا اليوم.

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