كيف أعلن مشاريبوف اقترابه من العودة لـ النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب النصر المعار لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، عن اقترابه من العودة لأصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة.

الهلال عانى أمام مشاريبوف:

وكان مشاريبوف تألق مع شباب الأهلي في مباراة الهلال، التي خسرها الهلال بنتيجة هدفين دون رد بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلن مشاريبوف عبر حسابه الرسمي في “الإنستجرام” عن اقترابه من العودة للنصر قائلًا باللغة الإنجليزية: “هيا بنا نبدأ العمل بفريق عظيم”.

وكان مشاريبوف، صاحب الـ27 سنة انضم إلى النصر في الشتاء الماضي، ولكن بسبب حرمان النصر من شهادة الكفاءة المالية التي لم تمكنه من قيد اللاعب، فقد اضطرت الإدارة النصراوية لإعارته إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي.

النصر يتأهل متصدرًا عن جدارة:

يذكر أن النصر تمكن من الصعود إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، بجانب تقديمه مستويات طيبة أمام خصوم كبار، مثل السد القطري وفولاد الإيراني.

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