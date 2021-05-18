كيف تتجنب الحظر على واتساب بعد الشروط الجديدة؟

المواطن - متابعة

أكد موقع واتساب، أنه لن يحذف أي حسابات أو محادثات على واتساب في 15 مايو بعد تحديث سياسات الخصوصية.

التذكير بشروط الاستخدام

وتابع التطبيق أن المستخدمين سيحظون بفرصة طيلة أسابيع، وبعد تذكيرات، لقبول الشروط، قبل فقدان وظائف حساباتهم على واتساب.

وستكون التذكيرات لقول الشروط مستمرة، وستمنع المستخدم من استخدام التطبيق بسهولة قبل الموافقة على شروط الخصوصية الجديدة.

توقف خدمات التطبيق

كما أن المستخدم لن يتلقى بعد أسابيع من التذكير المكالمات، والإشعارات وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى الهاتف.

ولن يكون أمام المستخدم غير قبول شروط واتساب الجديدة، أو تعطيل الحساب وفق صحيفة “صن” البريطانية.

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