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كيف تتصرف حال ضياع جواز السفر؟
يجب إبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر

كيف تتصرف حال ضياع جواز السفر؟

2021/05/19
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كيف تتصرف حال ضياع جواز السفر؟
المواطن - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة التصرف المناسب عند ضياع جواز السفر أو فقدانه.

فقدان جواز السفر: 

وقال حساب الجوازات على موقع تويتر، “عند سرقة جواز سفرك أو فقدانه بادر بإبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر بالواقعة ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة في الخارج.

إهمال الجواز: 

وأكدت المديرية أن إهمال جواز السفر يعرض صاحبه للمساءلة، مشيرة إلى أن أشكال الإهمال تأتي كالآتي: (بفقدانه أو إتلافه أو رهنه).

ولفتت إلى أن إهمال جواز سفرك بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرض الشخص للمساءلة، مضيفة: “من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.


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