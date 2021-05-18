كيف ستكون قوة البلاد العربية حال اتحادها اقتصاديًا وعسكريًا ؟

المواطن- متابعة

قالت وكالة روسيا اليوم، إن سيناريو اتحاد البلاد العربية عسكريًا واقتصاديًا في ظل الظروف التي يواجهها العالم العربي حاليًا في فلسطين وسوريا والعراق وليبيا سيكون له تأثير عظيم.

ولفت التقرير إلى أن قوة البلاد العربية العسكرية ستكون مهيبة، لا سيما وأن مصر تمتلك أقوى جيوش المنطقة، وهو في المرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم، بينما تمتلك الدول العربية الأخرى ثروة اقتصادية هائلة، مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر.

أرقام ضخمة

ووضع التقرير سيناريو تخيليًا عن فكرة اتحاد البلاد العربية بأرقام تقريبية تتضمن القوة العسكرية وفقا لموقع غلوبال فاير باور.

وتابع: إذا قرر العرب إنشاء جيش موحد تحت مسمى الجيش العربي على سبيل المثال، فحينها سيتكون هذا الجيش من 4 ملايين جندي و9000 طائرة حربية و4 آلاف طائرة هليكوبتر و19 ألف دبابة و51 ألف مدرعة حربية.

وسيبلغ عدد قاذفات الصواريخ 2600 قاذفة صاروخية، بالإضافة إلى 16 غواصة، و900 سفينة حربية، وذلك وفقًا لإحصاءات الجيوش العربية على موقع غلوبال فاير باور.

القوة الاقتصادية

أما عن القوة الاقتصادية فهي ستبلغ نحو 5 تريليونات و990 مليار دولار سنويًا، وفقا لإجمالي الناتج القومي المحلي، وستصبح المساحة الإجمالية 13 مليون و 500 ألف كيلومتر مربع، وبالتالي ستحتل المرتبة الثانية، بعد روسيا الاتحادية، أما عدد السكان فسيصل إلى 385 مليون نسمة، بحسب وكالة RT.

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