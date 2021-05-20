كيف يؤثر كورونا على البشرة والبوتوكس؟

المواطن - الرياض

أكد استشاري طب وجراحة الجلد، الدكتور ظافر آل حافظ، أن هناك ملاحظات لدى المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا منها أن الإصابة تزيل مفعول البوتوكس بشكل أسرع من السابق.

البوتوكس:

وأوضح استشاري الجلدية في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أن فيروس كورونا عجيب فعلًا، فمن ملاحظاتي الإكلينيكية لمن أصيبوا بهذا الفيروس، وجدت ما يلي: (تحسن بعض حالات الأثاليل الفيروسية، وهذا أمر جيد، وقد يكون نتيجة ارتفاع مستوى المناعة في الجسم – زوال مفعول البوتوكس بشكل أسرع من السابق لبعض المراجعين بعد الإصابة).

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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