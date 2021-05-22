كيف يتصرف النصر بعد اهتمام الأهلي المصري بصفقته ؟

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر مؤخرًا إعجابه الشديد بقدرات اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم نادي أبها المتألق تهديفيًا بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم الحالي.

ويسعى العالمي إلى تدعيم صفوفه الهجومية، بضم مهاجم قوي، وذلك للمنافسة مع عبدالرزاق حمدالله، وفي ظل هبوط مستوى اللاعب رائد الغامدي.

تألق ستراندبيرج يجذب أنظار النصر

ويلعب ستراندبيرج مع فريق أبها على سبيل الإعارة من الحزم، مما جعل العالمي يتقدم بعرض إلى نادي الحزم لضم ستراندبيرج.

ولكن وفقًا لـ صحيفة “الرياضية” فإن الأهلي المصري يتنافس مع النصر لضم ستراندبيرج، حيث أشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال ستراندبيرج تلقى اتصال غير رسمي من الأهلي المصري للاستفسار عن ضم المهاجم السويدي.

ويرغب الأهلي المصري في تدعيم صفوفه الهجومية خاصة في ظل هبوط مستوى كل من المهاجم المصري مروان محسن، والمهاجم الكونغولي والتر بواليا.

العالمي يحدد البديل

جدير بالذكر أن العالمي، كان وضع بديلًا في حال لم يتمكن من ضم ستراندبيرج، وهو ضم المهاجم الأنجولي فابيو أبرو لاعب فريق الباطن.

وسجل كل من أبرو وستراندبيرج حتى الآن 16 هدفًا بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

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