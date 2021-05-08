كيف يستفيد النصر من بقاء كيم جين سو ؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو لخوض فترة الإعداد والتأهيل بالفترة المقبلة في صفوف النصر، وذلك بعد عودته للفريق يوم الاثنين الماضي قادمًا من كوريا الجنوبية.

وكان جين سو عانى من إصابة قطع في وتر ” أكيليس” وذهب إلى كوريا الجنوبية لاستكمال العلاج، ورغبت إدارة النصر في توقيع مخالصة مالية معه لغيابه عدة أشهر عن مباريات الفريق الأول، لكن اللاعب الكوري رفض.

وسيبدأ جين سو عمليات التأهيل البدني في اليومين المقبلين بعد نهاية فترة تواجده بالحجر الصحي وفقًا لـ “الرياضية”.

وجود جين سو يُفيد مينيز

لا شك أن تواجد جين سو في تشكيلة النصر سيفيد المدرب مانو مينيز حيث يُعد اللاعب أفضل بديل للاعب عبدالرحمن العبيد الذي كان مصابًا بفيروس كورونا مؤخرًا إضافة لإصاباته المتكررة، كما أن المدرب البرازيلي مينيز قد يوظف جين سو في موقع آخر بـ أرضية الملعب للاستفادة من قدراته.

لماذا رفض النصر رحيل جين سو ؟

جدير بالذكر أن كيم جين سو كان اشترط الحصول على 4 ملايين دولار أمريكي وهي قيمة مستحقاته المالية حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل لتوقيع المخالصة المالية مع النصر لكن إدارة العالمي رفضت بحسب تقارير صحفية.

وكان النصر فاز على فريق الفيصلي بنتيجة 4-3 في مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ مباراة أُقيمت على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

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