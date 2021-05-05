لاعبة تنس تحصل على 2 يورو مكافأة في بطولة !

المواطن- متابعة

حصلت لاعبة التنس الفرنسية، سارا تشاكارفيتش، على 2 يورو فقط، لقاء مشاركتها في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في عاصمة التشيك براغ.

الضرائب السبب

وشاركت اللاعبة الفرنسية المصنفة 410 عالميًا، قصة غير عادية عبر حسابها على إنستقرام، حيث قالت إنه بعد خسارتها في الجولة الأولى من التصفيات، استحقت جائزة 45 يورو، ولكن جرى تقليصها بشدة بسبب الضرائب ورسوم الاشتراك، لتنال اللاعبة في النهاية 2.25 يورو فقط.

وتفاخرت شكارفيتش بجائزتها المالية هذه لمشاركتها في الجولة الأولى من تصفيات بطولة الاتحاد الدولي للتنس في براغ، بنشرها صورة لجائزتها (2 يورو) عبر خاصية الستوري على إنستقرام، وعلقت مازحة: هذا ما تحصل عليه عندما تخسر أمام المصنفة 291 عالميًا، شكرًا للاتحاد الدولي للتنس على القهوة المجانية!

وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد أعادت اللاعبة، تشاكارفيتش، 24 عامًا، نشر الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليها: أريد توجيه الشكر للاتحاد الدولي للتنس، مضيفة: أتمنى لو أنني كنت أمزح.

بطولة الاتحاد الدولي للتنس

الاتحاد الدولي للتنس (ITF)، هو الهيئة الإدارية للتنس في العالم، وتتألف من 206 جمعيات تنس وطنية أو منظمات مماثلة من البلدان أو الأقاليم المستقلة، وكان مقر الاتحاد في باريس ثم بعد ذلك تم نقل أموال الاتحاد للندن أثناء الحرب العالمية الثانية وبقي هناك بعد انتهاء الحرب وأصبح مقر الاتحاد في لندن.

يقوم الاتحاد العالمي لكرة المضرب بتنظيم ثلاث مسابقات للمنتخبات الوطنية وهي كأس ديفيز للرجال وكأس فيد للسيدات وكأس هوبمان للفرق المختلطة. كما يقوم أيضًا الاتحاد بتوقيع العقوبات فيما يخص البطولات الأربع الكبرى: بطولة أستراليا المفتوحة، بطولة فرنسا المفتوحة، بطولة ويمبلدون، وبطولة أمريكا المفتوحة، وأيضًا يدير الاتحاد منافسات التنس في الأولمبياد.

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