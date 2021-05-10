لا تحرموا الأطفال من العيديات فهي فرحة العيد

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن، إلى عدم حرمان الأبناء من العيديات الرمزية لانعكاساتها النفسية والإنسانية في إدخال الفرحة والسرور عليهم، إذ تعتبر العيدية عادة إسلامية قديمة امتدت على مدى القرون، ولم تفقد بريقها حتى اليوم، مبينة أن الأطفال ينتظرون بشغف يوم العيد للحصول على عيديتهم بعد أدائهم صلاة العيد، إذ يتم وضع العيدية في ظرف أو تعطى مباشرة من الجيب، وقد ترفق أيضًا بهدية صغيرة أو بحلوى.

عطف ومودة ومحبة:

وقالت في تصريحات لـ” المواطن“، إن العيدية تجسد وتعكس أولًا صلة الرحم والعطف والمودة والمحبة بين أفراد الأسرة والأقرباء، فعيد الفطر يأتي مرة واحدة في العام وينتظره الأطفال بفرحة لا توصف، والعيدية تزيد من هذه الفرحة إذ يتمكنون من جمع المال البسيط وشراء الهدايا التي يرغبونها وبالتالي فإن العيدية تركت لهم حرية التصرف بها عكس الهدايا العينية التي قد تقدم لهم ولا تعجبهم أو تنال رضاهم، فالعيدية الرمزية أفضل لهم من تقديم الهدايا.

ذكريات العيد:

ولفتت إلى ضرورة ربط العيد عند الأطفال بتعزيز مشاعر الحب والألفة في نفوسهم، إذ يشعر الأطفال بالحب عندما يجدون الكبار يلعبون معهم وقريبون منهم ويتبادلون الابتسامات والمزاح، وينطبق هذا الكلام مع كبار السن واسترجاع ذكريات أعياد أيام زمان، فكل ذلك يعزز في نفوسهم مشاعر مفرحة وترفع من المعنويات، لذا لا بد من إدخال فرحة العيد في نفوس الأطفال والكبار بالحب والتواصل والأمان خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

الاهتمام بتدابير كورونا:

وطالبت الدكتورة هويدا بضرورة إدخال الفرحة والسرور في نفوس الأطفال فالعيد بالنسبة لهم أسعد الأيام مع ضرورة مراعاة ضوابط الاشتراطات الصحية الخاصة بكورونا في حال الخروج من البيت وعدم كسر أي تدابير احترازية، فجميع الإجراءات الوقائية وضعت من أجل سلامة الفرد وأسرته ومجتمعه.

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