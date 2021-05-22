لبؤتان تهاجمان مدربهما خلال عرض سيرك في مشهد مرعب

المواطن - متابعة

رصد مقطع فيديو متداول لحظات مرعبة عاشها مدرب أسود بروسيا، عقب هجوم لبؤتين عليه خلال عرض سيرك في مقاطعة نوفوسيبيرسك شرقي روسيا، بحسب “روسيا اليوم”.

إصابات متفرقة:

وأظهر الفيديو المتداول، هجومًا شرسًا بشكل مفاجئ للبؤتين على مدربهما؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في ذراعيه وساقيه.

وتعالت صرخات المدرب مطالبًا إنقاذه بعدما فشل في ترويض اللبؤتين، وسقط طريحًا على الأرض قبل أن يتمكن من مغادرة المنصة.

وسادت حالة من الرعب بين جماهير العرض، وسط صرخات الجميع حتى تمكن المدرب من الخروج عقب تعرضه لإصابات جسدية متفرقة.

مدرب ينجو بأعجوبة:

وليست هذه الواقعة الأولى لهجوم الأسود على مدربيها ،فسابقًا نجا أحد المدربين في السيرك من الموت المحقق بعد أن هاجمه مجموعة من الأسود خلال عرض مباشر أمام الجماهير.

وكان قد تدخل المساعدون بإبعاد الأسد عن المدرب، لكن عاد مجددًا للهجوم لكن هذه المرة بمساعدة اثنين من الأسود الآخرين، وتم إنقاذ المدرب بعد أن أصيب بإصابات بليغة وسط صرخات الجماهير.

شارك الخبر







شارك الخبر