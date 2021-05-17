لقاحات كورونا فعالة بنسبة 97% ضد السلالة الهندية 

المواطن- متابعة

أظهرت دراسة أجريت في الهند، فعالية لقاحات لكورونا على السلالة الهندية، حيث حققت نتيجة إيجابية بنسبة 97%، ويأتي ذلك بعد أسابيع من تداول الأخبار السلبية عن تلك السلالة ومدى شراستها.

عوامل الدراسة ونتائجها

وشملت الدراسة 3235 عاملاً في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات كورونا من نوع أسترازينيكا، وكانت النتيجة كانت القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة، حيث أدخل شخصان فقط، من بين 85، إلى المستشفى للعلاج، بعد استمرار الإصابة بالفيروس.

وقال المدير الطبي للدراسة، أنوبام سيبال لصحيفة التلغراف البريطانية: أظهرت دراستنا أن 97.38% من الذين تم تطعيمهم بـ لقاحات كورونا محميون من العدوى وأن معدل تطلب دخول المستشفى كان 0.06% فقط، وهو ما يوضح أن النتيجة واعدة جدًا.

بيانات تمنح الثقة

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن هناك بيانات جديدة مبكرة جدا من جامعة أكسفورد، تمنح شيئًا من الثقة بأن اللقاحات تعمل ضد المتحور الهندي.

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