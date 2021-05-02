لقاح جديد ينضم لمعركة كورونا وينضم لقائمة الصحة العالمية

المواطن - متابعة

منحت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ للقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة مودرنا.

لقاحات كورونا:

وينضم لقاح الشركة المصنعة الأمريكية إلى لقاحات من شركات فايزر بيونتيك وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا في الإدراج على قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة: إنه من المتوقع الحصول على موافقات مماثلة للقاحي سينوفارم وسينوفاك في الأيام والأسابيع المقبلة.

الضوء الأخضر:

واستغرق منح الضوء الأخضر للقاح مودرنا، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من الجمعة، عدة أشهر بسبب التأخير الذي واجهته المنظمة في الحصول على بيانات من الشركة المصنعة.

يعتمد العديد من البلدان التي ليس لديها مكاتب تنظيم وتقييم طبية متقدمة خاصة بها على قائمة منظمة الصحة العالمية لتقرير ما إذا كانت ستستخدم اللقاحات، كما تستخدم وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، اليونيسيف، القائمة لنشر اللقاحات في حالات الطوارئ مثل الوباء.

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