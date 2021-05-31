لقطات من بدء معسكر المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين في مقر معسكرهم في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل.

وخضع لاعبو الأخضر فور انتظامهم في المعسكر إلى فحص فيروس كورونا، وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

تدريبات مغلقة غدًا

وسيُجري لاعبو الأخضر غدًا الثلاثاء تدريبات مغلقة في الثامنة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

موعد مباراة المنتخب السعودي مع اليمن

وسيلعب الأخضر مع منتخب اليمن في الخامس من يونيو المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتفوق الأخضر على المنتخب الفلسطيني بخماسية دون رد، وذلك ضمن منافسات تصفيات مونديال 2022 يوم 30 مارس الماضي، حيث أُقيمت المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

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