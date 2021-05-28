لقطات من تتويج أمير الرياض لـ الفيصلي بكأس أغلى الكؤوس

توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مدرب ولاعبي الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى، وذلك بعد التفوق في المباراة النهائية على نادي التعاون.
ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” لقطات من تتويج أمير الرياض للاعبي عنابي سدير باللقب حيث أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بـ الرياض.
10 ملايين ريال لـ الفيصلي
وتمكن عنابي سدير تحت قيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا من التتويج بلقب كأس الملك ليحصل الفريق على 10 ملايين ريال بينما نال نادي التعاون، الوصيف 5 ملايين ريال.
ولم تنته الامتيازات عند هذا الحد، بل سيواجه الفريق، نادي الهلال في بطولة السوبر السعودي، وتأهل للمرة الأولى بتاريخه، أيضًا لـ ببطولة دوري أبطال آسيا.
وكان تفاريس نجم الفيصلي، ارتدى ثوب الإجادة، وسجل ” هاتريك” في شباك التعاون، ليقود الفريق للفوز بلقب كأس الملك للمرة الأولى بتاريخه.
عنابي سدير يعوض خسارته في 2018
جدير بالذكر أن عنابي سدير نجح في تعويض خسارته للقب نهائي كأس الملك قبل 3 سنوات أمام الاتحاد، بالفوز اليوم على فريق التعاون.
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