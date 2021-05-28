لقطات من تتويج أمير الرياض لـ الفيصلي بكأس أغلى الكؤوس

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مدرب ولاعبي الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى، وذلك بعد التفوق في المباراة النهائية على نادي التعاون.

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” لقطات من تتويج أمير الرياض للاعبي عنابي سدير باللقب حيث أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بـ الرياض.

10 ملايين ريال لـ الفيصلي

وتمكن عنابي سدير تحت قيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا من التتويج بلقب كأس الملك ليحصل الفريق على 10 ملايين ريال بينما نال نادي التعاون، الوصيف 5 ملايين ريال.

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