لقطات من تتويج وزير الرياضة لـ الحزم بلقب دوري الأولى

المواطن - واس

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة نادي الحزم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وذلك بعد تحقيق الفريق للقب قبل جولتين من نهاية المسابقة.

تعادل سلبي بين الحزم ونجران بحضور وزير الرياضة:

وكان نادي الحزم تعادل مع فريق نجران مساء اليوم الأربعاء بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ37 من دوري الدرجة الأولى، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل : ” أبارك لنادي الحزم، تتويجه بطلًا لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وألف مبروك لشقيقه نادي الفيحاء، تأهله لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع تمنياتي بالتوفيق للمتنافسين على البطاقة الثالثة”.

الحزم بعيد عن الوصيف بـ 10 نقاط:

وأصبح رصيد الحزم بعد التعادل مع نجران على ملعب الحزم، 90 نقطة في الصدارة وبفارق 10 نقاط عن نادي الفيحاء صاحب المركز الثاني.

وبوقت سابق، تُوج فريق الحزم بـ بطولة دوري محمد بن سلمان لـ الدرجة الأولى، قبل جولتين على ختام الموسم، بعد الفوز على فريق هجر بهدف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من عمر المسابقة.

وتمكن الفريق الأصفر من الفوز على فريق هجر بهدف دون رد سجله اللاعب الحاج عثمان باري بالدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

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